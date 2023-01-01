Максим Артамонов В Перми запустили экскурсионный маршрут к 300-летию города Он проезжает по четырём районам за 1,5 часа Поделиться Твитнуть

В Перми начал ходить первый автобусный экскурсионный маршрут «300Т», посвящённый 300-летнему юбилею. Автобус с номером «300Т» проезжает по четырём районам города за 1,5 часа. В салоне есть аудиогид, который в автоматическом режиме рассказывает обо всех знаковых местах и личностях, связанных с Пермью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Перми.

Протяжённость маршрута составляет порядка 30 км. Автобус проезжает по улицам Монастырская, Окулова, Ленина, Комсомольский проспект, Чкалова, Героев Хасана, Сибирская, Революции, бульвар Гагарина и Уральская.

«В мае маршрут будет работать в режиме выходного дня: с пятницы по воскресенье, а начиная с июня — ежедневно, кроме понедельника, в понедельник будет день профилактики и технического обслуживания», — сообщил инициатор проекта, перевозчик Денис Миронов.

Экскурсионный маршрут начинается от ж/д вокзала Пермь I и Речного вокзала Перми. Там находится музей «Россия — моя история».

В салоне автобуса установлены мультимедийные панели. Во время поездки пассажиры могут посмотреть архивные фотографии и кадры старых кинолент. Аудиогид в автоматическом режиме рассказывает обо всех знаковых местах Перми по маршруту следования и о личностях, связанных с историей города. Автобус делает остановки. Участники экскурсии могут выйти, чтобы осмотреть достопримечательности, а после этого снова сесть в автобус по уже приобретённому билету — на этой же остановке или на любой другой по маршруту следования автобуса.

Стоимость одного билета — 300 руб., детский билет стоит 200 руб. Он действует в течение одного дня. Автобус маршрута оформлен в фирменном стиле 300-летия Перми.

Напомним, подрядчика на обслуживание маршрута власти определили в марте этого года. Им стал единственный заявившийся на открытый конкурс участник — ООО «Автобик».

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