Алёна Бронникова Экскурсионный автобус к 300-летию Перми запустят 1 мая Стала известна предварительная цена билетов Поделиться Твитнуть

Схема туристического экскурсионного маршрута №300т

Администрация Перми

В Перми с 1 мая по новому ежедневному маршруту № 300т будет запущен экскурсионный автобус. Об этом на заседании комитета гордумы по экономическому развитию 18 апреля рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова.

Начинаться маршрут будет от станции Пермь I и затронет основные достопримечательности города на территории Ленинского, Дзержинского, Свердловского и Мотовилихинского районов. Его путь в целом составит 30 км. Задействован будет только один автобус, поэтому время ожидания для пассажиров составит 1,5 часа.

Цена взрослого билета предварительно составит 300 руб., а детские и льготные будут стоить по 200 руб. Действовать они будут в течение дня. За этот период времени пассажиры смогут выходить на любых остановках, а затем возвращаться через некоторое время. В салоне автобуса установлены медиапанели и аудиогид, который будет рассказывать о тех местах, где будут совершаться остановки.

Автобус не будет задерживаться в пунктах высадки и посадки пассажиров, но ходить будет регулярно. Более подробную информацию можно будет найти в буклетах и на сайте, который сейчас находится в разработке.

Чтобы пермяки и гости столицы Прикамья не ожидали транспорт по 1,5 часа, депутаты попросили администрацию проработать вопрос о возможности добавить на маршрут ещё один автобус.

В декабре 2022 года мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал о том, что к юбилею города будет запущен экскурсионный маршрут по историческим улицам. В марте 2023 года власти определили подрядчика на обслуживание маршрута. Им стал единственный заявившийся на открытый конкурс участник — ООО «Автобик».





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