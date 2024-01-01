Послание президента РФ покажут в кинотеатре Перми Вход бесплатный Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Жителей Перми 29 февраля пригласили посмотреть прямую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию в одном из залов кинотеатра «Синема 5» в ТРЦ «iMALL Эспланада». Информация появилась на сайте сети.

В информации сказано, что начало сеанса запланировано на 14:00 по местному времени. Продолжительность — три часа.

Трансляция будет организована в зале «Комфорт». Вход бесплатный и свободный. Однако в случае заполнения всех мест, он будет ограничен.

Сеть «Синема 5» организует такие сеансы в 17 городах России. Кроме Перми, на больших экранах послание президента могут посмотреть жители Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Курска, Оренбурга, Саратова, Уфы, Набережных Челнов, Энгельса, Чебоксар, Саранска и др.

Церемонию оглашения 29-го в истории современной России послания президента покажут по Первом каналу и каналу «Россия 1». На выступлении главы государства, кроме членов Совфеда и депутатов Госдумы, будут присутствовать главы ведомств, политические деятели. В 2024 году мероприятие также посетят участники спецоперации.

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