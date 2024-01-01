В Пермском крае 27 февраля похоронят погибшего на СВО Евгения Майера Поделиться Твитнуть

В администрации Соликамска Пермского края сообщили о гибели в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР соликамца Евгения Майера. Прощание с военнослужащим начнётся в 12:00 27 февраля в ДК завода «Урал».

Евгений Григорьевич родился 31 октября 1975 года. В 1991-м окончил школу № 12, учился в профтехучилище № 73, затем получил профессию техника-механика в Соликамском автомобильно-дорожном колледже, имел высшее образование, трудился на градообразующих предприятиях города.

«Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами. Вечная память, вечная слава герою!» — сказано в некрологе.

Ранее сообщалось, что с 10 часов утра 27 февраля в ДК завода «Урал» началось прощание с другим соликамцем, погибшим на СВО, Романом Мазуниным. Ему было 33 года.

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