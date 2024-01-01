В проруби в Пермском крае утонул ребёнок
Возбуждено уголовное дело
В Пермском крае следственными органами СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по факту обнаружения погибшего малолетнего ребёнка в пруду (ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, вечером 22 февраля в одном из прудов, расположенных в Чернушинском городском округе Пермского края, из проруби, предназначенной для поения скота, было извлечено тело утонувшего мальчика 2019 г.р. с признаками уголовного преступления. Другие обстоятельства происшествия не приводятся.
«В настоящее время следователи межрайонного следственного отдела в Чернушинском районе проводят осмотр места происшествия, назначают и проводят необходимые экспертизы, а также допрашивают свидетелей. Расследование продолжается», — рассказали в ведомстве.
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