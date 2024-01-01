Андрей Стрельцов В третьем матче серии плей-офф «Молот» уступил в овертайме Таким образом «Сокол» выходит вперёд в противостоянии до четырёх побед Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

После двух поединков в Перми серия плей-офф Кубка Петрова между «Молотом» и «Соколом» переехала в Красноярск. Сегодня, в понедельник, состоялась третья игра. Итог матча 2:1 в пользу хозяев льда. Единственный гол в составе гостей забросил Константин Пархоменко в первом периоде. После перерыва счёт сравнял Артём Дидковский. Третий период прошёл без заброшенных шайб. На второй минуте дополнительного времени «Сокол» склонил чашу весов в свою пользу.

Счёт в серии стал в пользу клуба из Сибири 2:1.

«Что тут комментировать? Кто был на игре или у экранов гаджетов — все всё прекрасно поняли. Кто сегодня был счастливее, тот и выиграл. Мы перешли с большой площадки на маленькую, это вызвало определённые трудности. Однако возможности и моменты, чтобы выиграть, у нас были, но получилось так, как получилось». — отметил после игры главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Таким образом в серии до четырёх побед вперёд вышел «Сокол» - 2:1. Следующий поединок пройдёт завтра так же в Красноярске.





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