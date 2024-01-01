Представители Прикамья оказались в числе победителей конкурса «Лидеры России» Суперфиналистами стали трое жителей региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Москве состоялся суперфинал юбилейного конкурса для руководителей «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В заключительном этапе участвовало 302 человека из 63 регионов РФ и четырёх стран.

Итоги оценочных испытаний Наблюдательный совет подвёл 26 февраля. Победителями стали 102 управленца из 31 региона России, а также из Бельгии и Сербии. Среди них оказались трое представителей Пермского края: директор отделения управления проектами и программами ООО «ИБС Софт» Алексей Ермаков, директор по персоналу ООО «Одас» Яна Климова, заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО HTO «ИРЭ-Полюс» Евгений Серков.

Победителей из Прикамья поздравил губернатор Дмитрий Махонин:

«Каждый прошёл серьёзный отбор, приобрел новые компетенции и уникальный опыт. Уверен, что он послужит на благо Пермского края. Нам нужны профессиональные, талантливые, амбициозные кадры. Те, кто по-настоящему заинтересован и в саморазвитии, и в том, чтобы двигаться вперёд вместе с регионом».

Суперфиналисты в составе команд продемонстрировали свои навыки в разных управленческих ролях, лидерские качества и профессиональные компетенции. В заключительный день для участников организовали встречу с председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом, генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым и директором Московского художественного театра им. А. П. Чехова Константином Хабенским.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в МХАТ Горького. С поздравлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ, Председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что победа в конкурсе накладывает большую ответственность.

Всем суперфиналистам вручат образовательный грант в 1 млн руб. на выбранную программу обучения в российских вузах. Они также смогут встретиться с ведущими наставниками страны: председателем и вице-премьерами правительства, председателем Совета Федерации, руководителем и заместителями руководителя администрации президента, федеральными министрами, губернаторами, руководителями крупных компаний и вузов. Победители в течение года получат карьерные консультации и сопровождение.

Алексей Ермаков поделился впечатлениями о конкурсе. Он отметил, что в суперфинале участвовали 300 сильных управленцев с высоким уровнем лидерских качеств.

«Самой сложной стала очная часть, когда погружаешься в нестандартную для себя ситуацию. В решении кейсов было интересно взаимодействовать с наставниками от министерства и регионов. И впечатляюще, когда оглашают твою фамилию в числе победителей. Всем супер-финалистам был вручен грант на образование, который позволит мне повысить свою эффективность именно во взаимодействии с людьми», — рассказал он.

Флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» конкурс «Лидеры России» проводится в стране с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Его цель заключается в выявлении и поддержке перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств и управленческих способностей. Пятый сезон проекта стартовал в апреле прошлого года. На участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран мира. От Пермского края участвовали более 2 тыс. жителей региона.





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