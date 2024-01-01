В Перми пройдёт концерт Linkin Park в исполнении оркестра Hard Rock Orchestra Мероприятие состоится 29 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Hard Rock Orchestra

В пермском доме народного творчества «Губерния» 29 марта пройдёт концерт Linkin Park в исполнении камерного оркестра Hard Rock Orchestra (12+).

Концертная программа рассчитана на два часа. На сцене прозвучат главные хиты знаменитой рок-группы — Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и другие произведения. Музыканты представят также новые аранжировками песен, которые ранее не исполнялись. Завершится вечер традиционным хоровым исполнением One More Light всем залом.

Hard Rock Orchestra — отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive. Идея пришла к музыкантам в 2019 году. Особенностью коллектива является мультиинструментальность каждого из участников.

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