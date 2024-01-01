В феврале реализация на торгах муниципальной земли принесла в бюджет Перми 23,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В феврале 2024 года состоялось два открытых аукциона по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Из восьми выставленных на торги лотов реализовано семь. Общая площадь предоставленных земель составила 6645 кв. м. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

Все участки реализованы с превышением начальной цены. Итоговая цена одного из лотов — участка по ул. 2-й Гаревой, 36 — превысила начальную цену в 12 раз и составила 4,7 млн руб. Ещё два участка под индивидуальное жилищное строительство предоставлены в собственность с превышением начальной цены в два раза.

Общая сумма поступивших в бюджет Перми средств составила 23,5 млн руб. В департаменте напомнили, что эта сумма сопоставима с доходом, который был получен от реализации земельных участков в первом квартале 2023 года, — тогда аренда и продажа земли принесла в городской бюджет 25,1 млн руб.

Следующие торги в отношении участков для ИЖС пройдут в марте 2024 года.

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