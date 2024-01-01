Алёна Бронникова Пермские школьники смогут проводить химические опыты в VR-лабораториях Специальное приложение введут с начала следующего учебного года Поделиться Твитнуть

предоставлено лабораторией «Медикал Геномикс»

С начала нового учебного года в школах нескольких российских регионов внедрят VR-технологии. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кружкового движения Национальной технологической инициативы, на уроках химии начнут использоваться шлемы виртуальной реальности.

«Российские школы начнут использовать виртуальный симулятор химической лаборатории для практических занятий. Отечественное приложение для VR-шлемов VR Chemistry Lab погружает школьников в лабораторию, где они могут самостоятельно проводить эксперименты, в том числе с опасными, редкими веществами и дорогостоящим оборудованием», — цитирует информагентство.

Чтобы проводить опыты и взаимодействовать с предметами и реагентами, ученики смогут свободно использовать руки в трёхмерном пространстве. Разработчики отмечают, что виртуальная химическая лаборатория за один урок позволяет провести в несколько раз больше опытов, чем реальная.

Сейчас приложение используют на дополнительных занятиях и в кружках по химии более чем в 50 образовательных организациях в России и за рубежом. Оно готово к широкому внедрению в общеобразовательные учреждения, и с нового учебного года его введут в школах Пермского края, Владимирской, Оренбургской, Курганской областей, Северной Осетии и Чувашии.

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