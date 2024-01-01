Пермская художественная галерея показала, каким будет первый этаж нового здания Здесь разместятся коворкинг, библиотека, лекционный зал, кафе Поделиться Твитнуть

Пермская государственная художественная галерея

Пермская художественная галерея показала эскизы пространств первого этажа нового здания, которое возводится по адресу: Пермь, ул. Советская, 1, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина».

Их дизайн разработала компания Project Eleven. На первом этаже музея будет расположено фойе, кассы, гардероб, коворкинг, кофейня. Здесь же разместятся лекционный, малый и читальный залы, временная экспозиция, сувенирный магазин, детский центр.

«Отдохнуть в перерывах между экскурсиями, поработать с ноутбуком, обсудить новую выставку за чашкой кофе, послушать лекцию, почитать в тишине или выбрать сувенир — каждый найдёт для себя занятие!» — прокомментировали визуал в галерее.

Пермская государственная художественная галерея

Также директор ПГХГ Юлия Тавризян высказала своё мнение по поводу внешнего вида будущего здания. Некоторые пользователи сети называют его спорным, сравнивают с «теплицей».

«Проект Пермской галереи создан таким образом, чтобы вписываться в индустриальный кластер (галерея строится на месте разрушенных цехов завода Шпагина - ред.). Это признак хорошей архитектуры: умение включить здание в окружающую среду. Это не значит повторить старую архитектуру, но сделать так, чтобы в новом здании содержался намёк на пропорции, соотношения, впечатления, — написала Тавризян. — У промышленной архитектуры есть свои признаки и требования. Во-первых, она обусловлена технической функциональностью. И это нам очень важно. Совершенно необязательно, чтобы музей был похож на дворец или храм с колоннами. Именно такая система часто трудно поддается приспособлению к музейным подразделениям. А вот прочность, устойчивость, горизонтальные и вертикальные связи, высота пролётов — это необходимое условие. Ещё одна задача — динамичность внешнего вида, который соответствует сегодняшнему, современному назначению музея. Разный масштаб «крыш», разный уровень высотности даёт очень красивую линию, перекликающуюся с линией Уральских гор. Силуэт здания, читаемый с противоположного берега Камы, создаёт прекрасную видовую панораму, украшая облик города».

Напомним, четырёхэтажное здание с видом на Каму строится по проекту архитектурного бюро Сергея Чобана Speech. Общая площадь новой галереи будет в семь раз больше прежней. Помимо 15 постоянных экспозиций, здесь будут размещены библиотека, образовательный центр, научный архив, фондохранилище и реставрационные мастерские, мультимедийный зал, сервисы для посетителей: кафе, магазин, зоны отдыха. Возведение нового здания началось весной 2021 года, окончание строительства планируется к концу мая 2024 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.