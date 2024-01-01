Инспекция потребовала привести в порядок Свято-Троицкий мужской монастырь в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Свято-Троицкий мужской монастырь в Соликамске / фото: sobory.ru

Краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края против Соликамского Свято-Троицкого мужского монастыря. В документах, опубликованных на сайте суда, истец требует разработать научно-проектную документацию по сохранению ансамбля федерального значения — «Троицкий монастырь». Свято-Троицкий монастырь также обязан провести работы по сохранению своего комплекса. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно документации, производственные работы в здании Троицкого монастыря должны быть проведены не позднее трёх лет после вступления в законную силу решения суда.

Важно отметить, что научно-проектная документация и производственные работы не должны затрагивать часть монастырского ансамбля — «Церковь Вознесенскую». Согласно документам, инспекция уже выдала акт государственной историко-культурной экспертизы на эту часть проекта реставрации церкви прошлым летом. Также инспекция требует привести Церковь Вознесенскую в порядок в соответствии с согласованной научно-проектной документацией. Владелец комплекса обязан разместить информационную надпись о памятнике архитектуры.

Суд принял заявление инспекции к производству и назначил предварительное заседание по делу на 13 марта.

Троицкий монастырь — памятник архитектуры, расположенный по адресу: ул. Демьяна Бедного, 25 в Соликамске. Основан в 1608 году. В конце XVII века началось каменное строительство в монастыре.

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