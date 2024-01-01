На укрепление института семьи ЗАГС Пермского края получит 4,3 млн рублей
Больше всего средств израсходуют на открытки
Казна Прикамья выделит дополнительно региональному комитету ЗАГС 4,391 млн руб. Это указано в пояснительной записке к законопроекту о бюджете региона на 2024 год. Средства будут использованы в рамках празднования Года семьи в Пермском крае и с целью укрепления института семьи и брака, совершенствования семейной политики на территории региона, а также для повышения престижа и ценности традиционного семейного образа жизни.
На изготовление и вручение поздравительных открыток молодожёнам в день регистрации брака будет направлено 1,988 млн руб. На торжественные церемонии государственной регистрации рождения «Имянаречение» предусмотрены траты в сумме 1,172 млн руб.
Организация краевого губернаторского бала юбиляров для пар, проживших в браке 50 и более лет, будет стоить 831 тыс. руб. На торжественные регистрации брака с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев планируется выделить 400 тыс. руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.