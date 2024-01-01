На укрепление института семьи ЗАГС Пермского края получит 4,3 млн рублей Больше всего средств израсходуют на открытки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Казна Прикамья выделит дополнительно региональному комитету ЗАГС 4,391 млн руб. Это указано в пояснительной записке к законопроекту о бюджете региона на 2024 год. Средства будут использованы в рамках празднования Года семьи в Пермском крае и с целью укрепления института семьи и брака, совершенствования семейной политики на территории региона, а также для повышения престижа и ценности традиционного семейного образа жизни.

На изготовление и вручение поздравительных открыток молодожёнам в день регистрации брака будет направлено 1,988 млн руб. На торжественные церемонии государственной регистрации рождения «Имянаречение» предусмотрены траты в сумме 1,172 млн руб.

Организация краевого губернаторского бала юбиляров для пар, проживших в браке 50 и более лет, будет стоить 831 тыс. руб. На торжественные регистрации брака с соблюдением коми-пермяцких свадебных обычаев планируется выделить 400 тыс. руб.

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