СКР возбудит уголовное дело о возгорании рейсового автобуса Чайковский—Пермь Пострадали два пассажира Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате возгорания на территории Удмуртии рейсового автобуса Чайковский—Пермь. Дело возбудят по статье об оказании небезопасных услуг.

Пожар произошёл вечером 22 февраля. Среди пострадавших оказались 19-летний молодой человек и 15-летняя девочка. Как сообщает ТАСС, оба получили колото-резаные раны кистей. В настоящее время они госпитализированы.

По информации МЧС России по УР, возгорание произошло на 7 км дороги Воткинск—Чайковский в моторном отсеке автобуса. Площадь пожара составила 30 кв. м. Всего в салоне находились 38 пассажиров и водитель.

Ранее председатель следкома поручил СУ СКР по Пермскому краю провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке из Перми. К Бастрыкину обратился супруг погибшей. Он рассказал, что в январе 2023 года его жена упала на улице и её отвезли в больницу. Женщине назначили операцию, однако не провели её экстренно, и на следующий день самочувствие пермячки ухудшилось. Она скончалась в феврале 2024 года.

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