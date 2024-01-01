СКР возбудит уголовное дело о возгорании рейсового автобуса Чайковский—Пермь
Пострадали два пассажира
Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате возгорания на территории Удмуртии рейсового автобуса Чайковский—Пермь. Дело возбудят по статье об оказании небезопасных услуг.
Пожар произошёл вечером 22 февраля. Среди пострадавших оказались 19-летний молодой человек и 15-летняя девочка. Как сообщает ТАСС, оба получили колото-резаные раны кистей. В настоящее время они госпитализированы.
По информации МЧС России по УР, возгорание произошло на 7 км дороги Воткинск—Чайковский в моторном отсеке автобуса. Площадь пожара составила 30 кв. м. Всего в салоне находились 38 пассажиров и водитель.
Ранее председатель следкома поручил СУ СКР по Пермскому краю провести проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке из Перми. К Бастрыкину обратился супруг погибшей. Он рассказал, что в январе 2023 года его жена упала на улице и её отвезли в больницу. Женщине назначили операцию, однако не провели её экстренно, и на следующий день самочувствие пермячки ухудшилось. Она скончалась в феврале 2024 года.
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