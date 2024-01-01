Максим Артамонов Глава СК ждёт результаты проверки по факту смерти 39-летней женщины из Прикамья В ведомство обратился супруг погибшей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Приёмную Председателя СК России Александр Бастрыкина ВКонакте поступило заявление с просьбой проверить обстоятельства смерти жительницы Перми, которая сконачалаcь в феврале этого года. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

В ведомство обратился супруг погибшей. Он рассказал, что в январе 2023 года она упала на улице и её отвезли в больницу. Женщине назначили операцию, однако не провели её экстренно, а на следующий день самочувствие пермячки ухудшилось. Впоследствии женщине присвоили первую группу инвалидности. Она скончалась в феврале 2024 года. О подробностях гибели не сообщается.

По поручению Александра Бастрыкина, следком по региону проведёт проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке.

С докладом об итогах проверки главе СК отчитается руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин.

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