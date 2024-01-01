Суд в Пермском крае решил заблокировать видео о способах сдачи в плен в зоне СВО Сайты с инструкциями были зарегистрированы в США Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Суксунский районный суд Пермского края рассмотрел административное дело по иску прокурора Суксунского района Прикамья о признании информации о способах добровольной сдачи в плен при участии в специальной военной операции на территории Украины запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Инструкция была обнаружена в Интернете. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объёме. Решение вынесено 19 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В обоснование требования прокурор указал, что факты размещения в сети информации о способах добровольной сдачи в плен подтверждены в ходе проверки. Также установлено, что регистраторы сайтов, на которых содержалась инструкция, находятся на территории США.

«Размещение указанной информации является фактом, способствующим совершению противоправных действий, поскольку вводит в заблуждение неопределЁнный круг лиц относительно возможности и допустимости совершения подобных действий», — пояснили в суде.

Решение в законную силу не вступило.

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