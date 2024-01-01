В Перми бывший депутат заксобрания Виктор Плюснин признан банкротом Решение вынесено на фоне уголовного дела Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

newsko.ru

Решением Арбитражного суда Пермского края от 22 февраля бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин признан банкротом, а в отношении его имущества начата процедура реализации. На информацию, размещённую в картотеке суда, первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Мотивировочная часть решения не опубликована.

Напомним, летом 2023 года Виктор Плюснин обратился в суд с иском о банкротстве, сумма его задолженности составляла 57 млн руб. Однако ИП Светлана Хакимова, являющаяся главным кредитором Плюснина, представила возражения на его ходатайство о введении процедуры реализации имущества. В результате требования Хакимовой и заявление Виктора Плюснина были объединены в одно производство.

Бывший депутат стал банкротом на фоне уголовного дела. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Согласно версии регионального следственного комитета СКР, Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, хотя формально исполнение контракта осуществлялось фирмой его сына. Впоследствии ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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