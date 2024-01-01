Екатерина Артёмова В Перми выставлен на продажу частный музей авиации Цена комплекса целиком — 149 млн рублей Поделиться Твитнуть

Имущественный комплекс частного музея авиации на шоссе Космонавтов, 262, прекратившего работу в прошлом году, выставлен на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито». Продаётся сам земельный участок, на котором расположен музей, а также оставшиеся экспонаты. Общая цена имущества — 149,57 млн руб. Покупателю всего комплекса целиком нынешний владелец готов передать стратегию развития и эскизный проект реконструкции музея. Также собственник может рассмотреть продажу отдельных экспонатов.

Площадь земельного участка, который занимает музей, — 3,3 тыс. кв. м. В объявлении отмечается, что территория находится на первой линии на крупнейшей автомагистрали Перми, ведущей в аэропорт, где средний автомобильный поток составляет 1,5 тыс. автомобилей в час.

Экспонатов на данный момент осталось более 60 единиц. Среди них: вертолёты Ми-2, Ми-8, Ми-24А, истребители МиГ-25 и МиГ-29, кабины самолётов Ту-134, Як-40, Ан-24 и Ил-14, поршневые и реактивные авиационные двигатели и другие. Вся техника демилитаризована и исключена из реестра воздушных судов.

Частный музей авиации под открытым небом появился в Перми в 2000 году. В 2022-ом руководство музея презентовало проект реконструкции площадки, которым было предусмотрено строительство на территории музея визит-центра с закрытым выставочным залом, офисом для сотрудников, кафе и реставрационной мастерской. Однако инвестиции для реализации проекта найти не удалось, а продолжать работу в прежнем формате, по мнению собственников музея, стало нерационально. В итоге в июле 2023 года музей закрылся. Часть его коллекции перевезли в частный музей военной и гражданской техники в городе Верхняя Пышма (Свердловская область), часть экспонатов были выставлены на продажу на «Авито».

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