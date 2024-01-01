Андрей Стрельцов «Молот» в первом матче плей-офф проиграл красноярскому «Соколу» Поделиться Твитнуть

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

На Всероссийской хоккейной лиге стартовали игры плей-офф. В своём первом матче 1/8 финала «Молот» на «родном» льду уступил красноярскому «Соколу» со счётом 1:4.

Первый период прошёл без голов, а во втором гости сумели дважды отличиться. Роман Ивашов в третьей двадцатиминутке сократил разрыв, но затем пермская хоккейная команда заменила вратаря на шестого полевого игрока и пропустила две шайбы в пустые ворота.

«Сегодня многие вещи были против нас. Особенно удивил не засчитанный наш гол в конце второго периода — он по вине нашего судьи хронометриста, потому что на табло время ещё было, не закончилось. Вратарь соперника сегодня очень сильно сыграл. Пацанам сказал, что серия складывается из четырёх побед...» — прокомментировал итог поединка главный тренер ХК «Молот» Павел Зубов.

Завтра, 23 февраля, состоится повторный поединок команд. В следующий раунд выйдет тот, кто одержит первым четыре победы.

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