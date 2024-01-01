Максим Артамонов В Петербурге суд вынес предупреждение рэперу из Березников Scally Milano В текстах исполнителя нашли «побуждение к употреблению наркотиков» Поделиться Твитнуть

Группа "Scally Milano | Пермь | 22 октября @Свобода" на сайте "ВКонтакте"

Сегодня Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ (Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) в отношении исполнителя Даниила Дмитриева, более известного как Scally Milano. Об этом сообщили в объединённой пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Поводом для разбирательства стал тот факт, что 22 апреля 2023 года в концертном зале «Гигант Холл» Дмитриев публично исполнил музыкальную композицию «Секс. Деньги. Наркотики».

Проведённая экспертиза показала, что «в композиции содержится побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а содержимое песни является пропагандой наркотических средств и психотропных веществ».

Представитель исполнителя обратился в суд с ходатайством, в котором указал, что Дмитриев якобы искренне раскаивается в содеянном. Сам Дмитриев в своём канале опубликовал обращение к поклонникам и заявил о намерении «очистить своё творчество от пронаркотической лексики», призвав всех своих коллег последовать его примеру.

В ходе заседания представитель рэпера завил следующее: «данные действия исполнителя — первый подобный прецедент в российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации».

В итоге суд ограничился предупреждением.

Даниила Дмитриева уже неоднократно привлекали к ответственности. Так, в конце октября прошлого года Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал его на 10 тыс. руб. за то, что он на своей странице ВКонтакте, а также на YouTube, Yandex Музыка и MTS Music «разместил музыкальные композиции», в которых пропагандировались наркотики.

Содержимое его текстов было признано пропагандой наркотических и психотропных веществ. Рэпер признал свою вину и сообщил о раскаянии. Треки, о которых шла речь, он удалил. Суд привлёк исполнителя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Ранее репера также привлекали к ответственности и наказанию в виде штрафа. В июне 2023 года Ленинградский районный суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. за размещённое в telegram видео, в котором правоохранители усмотрели дискредитацию российскую армии. В апреле его концерт в Санкт-Петербурге сорвала полиция, предположительно, в связи с возможным распространением наркотиков. На рэпера завели уголовное дело. Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал четыре его песни запрещёнными к распространению на территории России из-за пропаганды наркотиков. Позже он отредактировал тексты своих песен.

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