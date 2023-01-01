Алёна Бронникова Рэпера из Березников Scally Milano снова оштрафовали Петербургский суд признал исполнителя виновным в пропаганде наркотиков Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера из Березников Даниила Дмитриева, выступающего под псевдонимом Scally Milano, на 10 тыс. руб. Об этом сообщается в telegram-канале объединённой пресс-службы судов Северной столицы.

«Дмитриев на своей верифицированной странице ВКонтакте, а также на YouTube, Yandex Музыка и MTS Music разместил музыкальные композиции, содержащие, согласно экспертизе, побуждение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также признаки формирования положительного отношения к наркотическим веществам и их употреблению», — информирует сообщество.

Содержимое текстов было признано пропагандой наркотических и психотропных веществ. Обвиняемый признал свою вину и сообщил о раскаянии. Треки, о которых шла речь, он удалил. Суд привлёк исполнителя к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ.

Ранее Дмитриева уже привлекали к ответственности и наказанию в виде штрафа. В июне Ленинградский районный суд оштрафовал его на 40 тыс. руб. за размещённое в telegram видео с дискредитирующими российскую армию РФ высказываниями. В апреле его концерт в Санкт-Петербурге был сорван полицией, предположительно, в связи с возможным распространением наркотиков. На рэпера завели уголовное дело. Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал четыре его песни запрещёнными к распространению на территории России из-за пропаганды наркотиков. Позже он отредактировал тексты своих песен.

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