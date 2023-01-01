Алёна Бронникова Оштрафованный за дискредитацию армии РФ рэпер Scally Milano из Березников выступит в Перми Концерт запланирован на 22 октября Поделиться Твитнуть

Группа "Scally Milano | Пермь | 22 октября @Свобода" на сайте "ВКонтакте"

В рамках осеннего тура рэпер Scally Milano выступит 22 октября в Перми. Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Qtickets.

Выступление состоится в 19:00 в концерт-холле «Свобода» (ул. Краснофлотская, 15а). Стоимость билетов составляет от 999 до 2999 руб. Кроме того, фанатам предлагается отдельно приобрести билеты для личной встречи с артистом, чтобы сфотографироваться и получить автограф.

Рэпер, хип-хоп исполнитель Даниил Слонов (по информации некоторых источников — Дмитриев) из Березников выступает под псевдонимом Scally Milano. Как сообщил ТАСС, в июне Ленинградский районный суд оштрафовал артиста на 40 тыс. руб. за размещённое ранее в его telegram видео. На опубликованной записи с концерта за пределами страны был запечатлён момент, где артист со сцены скандировал высказывания, дискредитирующие российскую армию РФ.

В апреле его концерт в Санкт-Петербурге был сорван полицией, предположительно, в связи с возможным распространением наркотиков. На Даниила Слонова завели уголовное дело. Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал четыре его песни запрещёнными к распространению на территории России из-за пропаганды наркотиков. Позже он отредактировал тексты своих песен.





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