Максим Артамонов В полиции рассказали подробности ДТП с пятью пострадавшими в районе КамГЭС Авария произошла на улице Соликамская Поделиться Твитнуть

Фото: Полиция Прикамья

В полиции Прикамья прокомментировали аварию с пятью пострадавшими, которая произошла сегодня в Орджоникидзевском районе города. Официальный комментарий полиции и фотографии с места происшествия опубликованы в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, в 15:40 минут в направлении микрорайона Молодёжный двигался автомобиль «Газель», водитель которого в районе дома № 329 по ул. Соликамская столкнулся с попутно движущимся автомобилем ВАЗ — 2114 под управлением мужчины 1960 года рождения. После столкновения грузовик отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Шкода», которым управлял водитель 1958 года рождения.

Во время аварии водители «Газели» и «Шкоды», а также и пассажирку иномарки 1961 года рождения с травмами доставили в больницу.

Фото: Полиция Прикамья

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в пресс-службе краевого минздрава сообщали, что в аварии пострадали пять человек, двое из них — дети. Другие подробности инцидента в ведомстве не уточняли.

Фото: Полиция Прикамья

ДТП привело к серьёзной пробке на КамГЭС.

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