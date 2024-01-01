Максим Артамонов
В Перми в ДТП на Гайве пострадали пять человек
Двое из них – дети
Сегодня днём в Орджоникидзевском районе Перми на дамбе КамГЭС на произошла авария с большегрузом и легковушкой. Видеозапись и фотографии с места аварии публикуют местные telegram-каналы. Сообщается о нескольких пострадавших.
Сейчас на дамбе между станцией «Молодёжная» и Камской ГЭС образовалась пробка. На кадрах видеозаписи видны два сильно помятых автомобиля – "Газель" и легковушка. Один человек лежит на дороге, другой находится в машине.
Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на краевой минздрав, в аварии пострадали пять человек, двое из них — дети. Другие подробности инцидента в ведомстве не уточняют.
На месте происшествия работает бригада скорой помощи.
Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, на дамбе две аварии – в левом и правом ряду. На самом мосту и подъездах к нему затруднено движение.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.