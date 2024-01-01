Максим Артамонов В Перми в ДТП на Гайве пострадали пять человек Двое из них – дети Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "ЧП Пермь"

Сегодня днём в Орджоникидзевском районе Перми на дамбе КамГЭС на произошла авария с большегрузом и легковушкой. Видеозапись и фотографии с места аварии публикуют местные telegram-каналы. Сообщается о нескольких пострадавших.

Сейчас на дамбе между станцией «Молодёжная» и Камской ГЭС образовалась пробка. На кадрах видеозаписи видны два сильно помятых автомобиля – "Газель" и легковушка. Один человек лежит на дороге, другой находится в машине.

Как сообщает издание 59.ru со ссылкой на краевой минздрав, в аварии пострадали пять человек, двое из них — дети. Другие подробности инцидента в ведомстве не уточняют.

На месте происшествия работает бригада скорой помощи.

Фото: Яндекс. Пробки

Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, на дамбе две аварии – в левом и правом ряду. На самом мосту и подъездах к нему затруднено движение.

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