Максим Артамонов В СВО убили военнослужащего из Прикамья Владимира Федосеева Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Косинского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб Владимир Федосеев из Косинского округа. Об этом местные власти сообщили на официальной странице в соцсетях.

Владимир Федосеев родился 4 июля 1984 года в с. Чураки Косинского района Пермской области. В ноябре 2023 года он решил принять участие в спецоперации, а 22 января этого года погиб в ходе выполнения боевых задач. При каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

Местная администрация выразила соболезнования родным, близким, друзьям погибшего.

Прощальная панихида состоится 24 февраля в 13:00 в здании Чураковского СДК.

Напомним, ранее сообщалось, что в СВО погиб военнослужащий из Куединского муниципального округа Фёдор Матросов. Он служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором десантно-штурмового взвода и погиб 18 января этого года. Обстоятельства и место его гибели также не сообщались.

Похороны военнослужащего прошли на родине 19 февраля.

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