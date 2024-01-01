В Прикамье похоронили погибшего на СВО десантника Фёдора Матросова Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В ходе специальной военной операции погиб житель Куединского муниципального округа Пермского края Фёдор Матросов. Об этом сообщил на своей станице Вконтакте глава муниципалитета Флорид Бадртдинов.

Фёдор служил заместителем командира боевой машины — наводчиком — оператором десантно-штурмового взвода. Погиб боец 18 января 2024 года. Обстоятельства и место гибели не сообщается.

«Приношу глубокие соболезнования близким и родным Фёдора Анатольевича. Вечная память и вечная слава!» — написал глава Куединского муниципального округа Флорид Бадрдинов.

Похороны военнослужащего прошли на родине 19 февраля.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО был убит уроженец Верещагинского района Прикамья Александр Артамонов. Он погиб 9 февраля, а похороны состоятся 22 февраля в Доме культуры д. Бородули. У погибшего осталось три дочери.

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