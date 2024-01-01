Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб отец троих детей из Прикамья Александр Артамонов Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского муниципального округа

Как сообщили в пресс-службе администрации Верешагинского муниципального округа в ходе СВО был убит уроженец Верещагинского района Александр Артамонов.

Александр родился 26 августа 1982 года. Он окончил ПУ-61, получил специальность «Слесарь по ремонту путевых машин».

С декабря 2001-го по январь 2003-го служил в Вооружённых Силах РФ, а после — остался служить по контракту до мая 2004 года.

Он принимал участие «по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской республики». Он погиб в зоне СВО 9 февраля этого года. При каких обстоятельствах, местные власти не уточнили.

У погибшего осталось три дочери.

Похороны состоятся 22 февраля в Доме культуры д. Бородули. Там же состоится траурный митинг.

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