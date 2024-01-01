Алёна Бронникова Роспотребнадзор Пермского края выдал предостережение оператору связи Компания проверит в Перми уровни электромагнитного поля от вышки сотовой связи Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало ПАО «МТС» предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Оператора обязали провести исследования уровней электромагнитного поля от вышки сотовой связи, установленной рядом с жилыми домами в Перми.

«В адрес Управления поступило обращение, что оператор разместил вышку сотовой связи рядом с жилыми домами. После проверки установлено, что компания разместила вышку и не провела обязательные инструментальные исследования уровней электромагнитных полей», — сообщает краевой Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, установка радиоэлектронных средств связи (РЭС) допускается только после выдачи санитарно-эпидемиологического заключения. Уровни электромагнитных полей должны исследоваться в течение 10 рабочих дней после ввода РЭС в эксплуатацию, а затем — один раз в три года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.