Алёна Бронникова За январь 2024 года в бюджет Прикамья поступило 10,8 млрд рублей Это на 13,8% меньше, чем в январе 2023 года Поделиться Твитнуть

За первый месяц 2024 года в казну Пермского края поступило 10,8 млрд руб., что составляет 5,3% от годового плана. Согласно основным параметрам исполнения бюджета, эта сумма оказалась на 13,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Данные приведены на сайте регионального минфина.

Доходы сократились почти по всем направлениям. Так, по налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 2,9 млрд руб. — на 5,2% меньше, чем за АППГ, начисления по доходу физических лиц составили 2,2 млрд руб. — на 6% меньше, чем за январь 2023-го.

Показатели снизились по налогам на неналоговый доход на 42,1% и составили 113 млн руб., по налогам на имущество поступило 92,3 млн руб. — на 61,2% меньше. Доходы от использования имущества в муниципальной и государственной собственности — 709,8 тыс. руб. (меньше на 64,2%), от безвозмездных поступлений — 3,5 млрд руб. (на 31% меньше АППГ) и от поступлений других бюджетов бюджетной системы РФ — 695,4 млн руб. (на 63,4% меньше).

По отдельным направлениям показатели выросли. Доходы увеличились по платежам за пользование природными ресурсами за счёт налога на добычу полезных ископаемых — 173,5 млн руб. (в два раза больше, чем за АППГ), уплате акцизов по подакцизным российским товарам — 1,3 млрд руб. (на 68,9% больше, чем за АППГ).

Расходы бюджета Прикамья за январь 2024 года составили 9,2 млрд руб., или 4% от плана на год. Это на 11,3% меньше АППГ. Профицит бюджета региона составил 1,6 млрд руб.

Как объяснили «Новому компаньону» в минфине Пермского края, снижение поступления доходов и расходов в январе 2024 года связано с сокращением межбюджетных трансфертов, которые регион получает из федерального бюджета.

«Сокращены размеры дотации, а также объём отдельных целевых субсидий на выплаты пособий при рождении и воспитании ребёнка в связи с изменением федерального законодательства и осуществлением выплат Пенсионным фондом РФ», — прокомментировали в ведомстве.

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