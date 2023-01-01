За январь 2023 года в бюджет Пермского края поступило 12,5 миллиардов рублей Это 6% от годового плана доходов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минфин Прикамья опубликовал основные параметры исполнения краевого бюджета на 1 февраля 2023 года. За месяц в казну поступило 12 млрд 564 млн руб. Это 6,1% от годового плана доходов и почти 37% от квартального плана.

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 3 млрд 82 млн руб., это на 493 млн руб. больше, чем за январь 2022 года. Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 2 млрд 340 млн руб., что на 436 млн руб. меньше чем в АППГ.

Меньше чем в январе прошлого года в бюджет вернулось остатков субсидий и субвенций прошлых лет — 3 млрд 277 млн руб. (4 млрд 247 млн руб.), меньше собрано акцизов — 796 млн руб. (1 млрд 227 млн руб.), налогов на совокупный доход — 195 млн руб.(333 млн руб.),

Больше чем год назад было безвозмездных поступлений от других бюджетов — 1 млрд 900 млн (1 млрд 199 млн руб.), собрано налога на имущество — 238 млн (50 млн), других налоговых и неналоговых доходов — 733 млн руб. (362 млн руб.).

Расходы бюджета Прикамья за первый месяц 2023 года составили 10,3 млрд руб. Это 4,4% от плана на год и 22,2% от плана на квартал.

Профицит бюджета региона составил 2,1 млрд руб.





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