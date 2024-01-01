На улице Свиязева в Перми начинается строительство новой школы Она будет рассчитана на 1050 мест Поделиться Твитнуть

Управление капитального строительства администрации Перми приступает к реализации инвестиционного проекта по строительству здания общеобразовательного учреждения на ул. Архитектора Свиязева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Школа для учащихся с 5 по 11 класс будет рассчитана на 1050 мест. Здание оснастят учебными классами, там расположится два спортзала с раздевалками и душевыми, актовый и конференц-залы, библиотека, центр детских инициатив, медицинский пункт с процедурной, столовая с залом для приёма пищи. На территории школы также появится футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, прыжковая яма, полосы препятствий, площадки для общефизической подготовки, игр в волейбол и баскетбол.

Завершение строительства школы планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что на ул. Целинной, 15 продолжаются работы по возведению кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова. Школа рассчитана на 700 учеников с 5 по 11 класс. Готовность объекта 72%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.