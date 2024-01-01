Алёна Бронникова В Прикамье предложили сократить расходы на патриотическое воспитание Денежные средства будут направлены организациям по поиску пропавших людей Поделиться Твитнуть

ТАСС

Расходы бюджета Пермского края на мероприятия по патриотическому воспитанию планируется уменьшить в 2024-2026 годах на 12,6 млн руб. Освободившаяся сумма будет распределена на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и госпрограмму «Образование и молодёжная политика».

Согласно документации к проекту внесения изменений в краевой бюджет на ближайшую трёхлетку, опубликованной на сайте кабинета депутата, в 2024 году расходы будут перераспределены в сумме 3,5 млн, в 2025-м — 4,8 млн, в 2026-м — 4,3 млн руб. На программу «Образование и молодёжная политика» в 2025 году направят 1,6 млн, в 2026-м — 1,1 млн руб.

«Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2024 год в сумме 3,5 млн руб., на 2025-2026 годы в сумме 3,1 млн руб. ежегодно. В целях поддержки СОНКО в форме субсидии на осуществление уставной деятельности в сфере поиска пропавших людей в Пермском крае», — сообщается в документе.

На прошлой неделе губернатор Дмитрий Махонин предложил поправки к бюджету на 2024-2026 годы, в том числе, в части увеличения расходов на социальную поддержку. Проект был внесён в краевое законодательство 21 февраля. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании 21 марта.

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