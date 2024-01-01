В Пермском крае годовая инфляция в январе выросла до 8,1% И превысила общероссийский показатель Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае в январе 2024 года выросла относительно декабря 2023 года с 7,74 до 8,09%. Об этом сообщили в Центробанке. Это значение снова, как и в предыдущие месяцы, превышает инфляцию в целом по России (7,44%).

Согласно данным Центробанка, в январе 2024 года годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье увеличился до 7,93% (в декабре — 7,46%, а в ноябре — 6,72%). Кроме того, в январе годовой рост цен на непродовольственные товары достиг 7,57% (в декабре — 7,36%, в ноябре — 7,16%). Рост цен за год на услуги в январе составил 8,92% (в декабре — 8,61%, в ноябре — 9,28%).

Заметнее всего по сравнению с январём 2023 года подорожали яйца (+72,4%), плодоовощная продукция (+25,9%), сахар (+15,7%), из непродовольственных товаров — легковые автомобили (+15,4%), из услуг — путёвки за границу (+29,7%).

Основным проинфляционным фактором в ЦБ назвали высокий внутренний спрос, который хотя и несколько снизился, но продолжает превышать возможности расширения предложения.

По прогнозу Банка России, жёсткая денежно-кредитная политика должна ограничить избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для поддержания ценовой стабильности денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления. К концу 2024 года годовая инфляция должна снизиться до 4-4,5% и должна оставаться вблизи 4% в дальнейшем.

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