Стало известно, когда в Пермский край придёт первая весенняя оттепель Ночи по-прежнему будут морозными Поделиться Твитнуть

В последние две ночи на юге Пермского края из-за Сибирского антициклона морозы усиливались почти до отметки -30˚. Холоднее всего было в Чернушке: позапрошлой ночью минимальная температура воздуха составила там -29,7˚. а минувшей было -28,8˚. На остальной территории края в основном было на 10-15˚ теплее. В Перми минимум составил -15,4 ˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Говоря о прогнозах, синоптики полагают, что самой холодной в Перми, вероятно, будет ночь на 23 февраля (при малооблачной погоде температура опустится до -18...-20˚), а по югу края в ближайшие две ночи сохранятся морозы ниже -25˚.

Однако с 25 февраля из-за поступления более тёплой воздушной массы с юго-запада в регион придёт потепление, которое можно назвать первыми признаками весны. В дневные часы на следующей неделе уже можно ожидать слабые оттепели: с 29 февраля по 2 марта - температура поднимется до 0˚. При этом по югу края в ночные часы существенные морозы сохранятся. Суточный ход температуры воздуха в южных районах может превышать 20˚.

До первых дней марта в Прикамье существенных осадков не ожидается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.