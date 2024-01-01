Алёна Бронникова Установка архитектурной подсветки в Перми обойдётся бюджету в 215 млн рублей В течение трёх лет дополнительное освещение появится ещё на 93 фасадах зданий Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На установку архитектурной подсветки фасадов административных и жилых домов в Перми в этом году планируется дополнительно направить 215 млн руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту поправок в краевой бюджет на ближайшие три года.

Как следует из документа, такой объём средств выделят на условиях софинансирования проекта с муниципалитетом. Из краевой казны предусмотрено 95% от суммы стоимости проекта, из городской — 5%.

В планах чиновников в течение трёх лет установить подсветку ещё на 93 фасадах в центре Перми. Эти работы будут выполнены согласно принятому в 2019 году мастер-плану городского освещения. Реализация проекта будет вестись в шесть этапов. Перечень объектов, на которых будет организовано дополнительное освещение, будет представлен в гордуму до 1 мая.

Проект по архитектурной подсветке был запланирован в рамках подготовки к 300-летию. В прошлом году мэрия столкнулась с несогласием собственников некоторых домов на его реализацию.





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