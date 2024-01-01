В Прикамье средняя цена на бензин выросла за неделю на копейку Стоимость дизеля не изменилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Росстата, цены на бензин на АЗС Пермского края на 19 февраля 2024 года выросли по сравнению с началом прошлой недели незначительно (с 54,97 до 54,98 за литр).

Так, литр АИ-92, по сравнению с данными на 12 февраля, подорожал на 1 коп. и стоит 50,71 руб., цена литра АИ-95 подросла с 55,11 до 55,12 руб., АИ-98 остался в прежней цене — 69,64 руб. за литр. Не изменилась за неделю и стоимость дизельного топлива — 65,30 руб. за литр.

При этом в Прикамье по-прежнему остаются самые высокие в Приволжском федеральном округе цены на все марки бензинов и солярки.

С 13 по 19 февраля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 10 субъектах Российской Федерации, более всего — в Камчатском крае (+0,8%).

Снижение цен было зафиксировано в 13 субъектах РФ, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (-2,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

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