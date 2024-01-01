В Пермском крае суд конфисковал автомобили у водителей за пьяную езду Поделиться Твитнуть

В Александровском городском суде Пермского края вынесен приговор двум местным жителям. Они признаны виновными в управлении транспортными средствами в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ).Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Один из осужденных был признан виновным в вождении в пьяном виде автомобилем «ВАЗ 21124», второй — в пьяной езде на автомобиле «ВАЗ 21099». Ранее оба обвиняемых уже были наказаны административно за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, вынес приговор, назначив одному из осужденных 100 часов обязательных работ с одновременным лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Второму осужденному было назначено 180 часов обязательных работ с лишением права управления на один год и шесть месяцев. Автомобили, которыми оба осужденных управляли в момент совершения преступлений, были конфискованы и перешли в собственность государства.

Приговоры суда пока не вступили в законную силу.

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