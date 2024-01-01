В Чайковском Пермского края детям всех участников СВО разрешат посещать детсады бесплатно Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Депутаты думы Чайковского округа Пермского края проголосовали за решение распространить действие льготы о бесплатном посещении детских садов детей участников СВО на всех военнослужащих из зоны спецоперации, в том числе вернувшихся с военной службы. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

В настоящее время в Чайковском ГО семьи участников СВО полностью освобождены от родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. К участникам спецоперации относят граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, а также граждан, проходящих военную службу по контракту и принимающих участие в СВО, в том числе в случае их гибели.

Сейчас льгота действует до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Перми учеников 5-11 классов, чьи родители являются участниками специальной военной операции, начнут также обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах, как и учеников начальных классов. Проект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании гордумы.

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