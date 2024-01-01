Андрей Стрельцов «Амкар» остался без двух основных полузащитников Пермь покинули Василий Пьянченко и Максим Мартусевич Поделиться Твитнуть

Василий Пьянченко

ФК «Амкар»

Пермский футбольный клуб лишился сразу двух важных игроков в средине поля. Василий Пьянченко продолжит карьеру в другом клубе. Как сообщает пресс-служба «красно-чёрных» договор с игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Василий Пьянченко выступал за пермскую команду с лета 2022 года. В его послужном списке 45 матчей за «Амкар» проведенных во Второй лиге и Кубке России. За это время он сумел забить четыре гола и восемь раз выводил на поле команду с капитанской повязкой.

Кроме того, «Амкар» объявил о том, что 28-летний полузащитник клуба Максим Мартусевич приостановил профессиональную футбольную карьеру. В прошлом сезоне на счету игрока было 22 матча проведенных за пермский футбольный клуб 22. Его время в игре оставило 1946 минут из 1980 возможных. Таким образом он выходил на поле в каждом официальном матче «Амкара».

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