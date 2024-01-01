Алёна Бронникова На Перми-I установят модульный причал Работы планируется провести в 2024-2025 годах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют установить модульный причал на Речном вокзале в региональном центре. Согласно данным, приведённым в документации к законопроекту о внесении поправок в бюджет Прикамья на ближайшую трёхлетку, объекты должны быть подготовлены к 2026 году.

На обустройство модульных причалов для водного транспорта предлагается увеличить статью расходов на 70,8 млн руб. Из этой суммы 42,8 млн руб. будет направлено в 2024 году и 28 млн руб. – в 2025 году.

«Средства планируется направить на изготовление и поставку дебаркадера и модульного причала (понтона) на Речной вокзал Пермь-I в Перми, выполнение работ по установке электроснабжения зарядной станции и оснащение причала техническими средствами для зарядки электросудов, проведение дноукрепительных работ», - сообщается в пояснительной записке, опубликованной на сайте краевого заксобрания.

В октябре стало известно, что власти региона приобретут в лизинг два судна на подводных крыльях (СПК) «Валдай», которые будут курсировать по маршруту Пермь—Оханск—Оса. Срок лизинга составит 25 лет. Модульный причал в Оханске для обеспечения перевозок планируют установить в 2025 году.

При этом проектом изменений предлагается сократить расходы на приобретение судов в 2024 году в размере 23 млн руб. Связано это с переносом сроков выплат с 2024-2049 на 2025-2050 годы.

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