Жителю Прикамья предъявлено обвинение в убийстве матери пятерых детей Мужчина арестован Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

Сотрудники Верещагинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ предъявили обвинение 45-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, утром 19 февраля в подъезде жилого дома, расположенного в Сивинском муниципальном округе Пермского края, произошла ссора между бывшими супругами, вызванная ревностью. В результате конфликта обвиняемый нанёс женщине ножевые удары. Вскоре после полученных ран пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.

В настоящее время следователь продолжает проводить комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств и мотивов совершения преступления, а также собирает и закрепляет доказательства.

Ранее сообщалось, что израненную женщину обнаружил сосед, который пришёл на плач её девятилетней дочери. У супругов было пятеро детей, самому младшему — два года. Опеку над ними взял старший сын, которому исполнилось 20 лет.

Похороны потерпевшей пройдут сегодня, 21 февраля.

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