Житель Прикамья выиграл в лотерею 5 000 000 рублей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Во вторник, 20 февраля, состоялся очередной розыгрыш государственной лотереи «Забава от Русского Лото». Её суперприз в размере 5 млн руб. выиграл участник тиража из Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба компании «Столото», на что обратила внимание ТК «ВЕТТА».

Организаторы лотереи отметили, что новоиспечённый миллионер пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр «Столото». Единственное, что известно, это то, что победитель приобрёл билет стоимостью 100 руб. через мобильное приложение.

«Забава от Русского Лото» — это быстрая лотерея с увеличенным призовым фондом. Чтобы выиграть суперприз, участник должен угадать 12 чисел из 24 или не угадать ни одного. Участник из Пермского края сумел угадать все числа и поэтому получил суперприз.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в розыгрыше 15 марта по итогам государственной лотереи «Рапидо» житель Пермского края стал обладателем денежного суперприза в 17,2 млн руб. Имя победителя также не сообщалось, но было известно, что он приобрёл билет за 300 руб. в мобильном приложении.

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