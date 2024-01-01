Максим Артамонов В центре Перми на продажу выставлен один из старейших мясных магазинов Владелец просит за помещение 70 млн рублей Поделиться Твитнуть

ул. Борчанинова, 1

«2ГИС»

В центре Перми на ул. Борчанинова, 1 выставлены на продажу площади «Специализированного мясного магазина», проработавшего здесь с 1992 по 2023 год. Цена продажи — 70 млн руб. Информация опубликована на сайте «Авито».

Юрлицом магазина было ООО «Торговый дом «Мясопродукты»». Компания принадлежит Николаю, Елена и Дмитрию Крыловым.

В объявлении указано на удобное расположение помещения и другие его преимущества: «Рядом остановка общественного транспорта и жилые дома, а также центральные дороги города — Ленина-Борчанинова. Помещение имеет центральный вход с улицы Борчанинова, а также вход со двора. Витражные окна обеспечивают отличную освещенность, помещения с высокими потолками». Указано, что площади (253 кв. м) подойдут под торговлю, банк или офисы.

Напомним, 1 сентября прошлого года в Перми закрылся старейший гастроном Перми по ул. Сибирской, 1. Помещения принадлежат агентству недвижимости «Этажи». Работа торговой точки была прекращена в связи с продажей площадей здания. За помещения просили 80 млн рублей.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.