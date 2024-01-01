Максим Артамонов Депутатам гордумы Перми направлены письма с семенами медоносных растений В конце февраля городской парламент рассмотрит вопрос о новых газонах и реестре уникальных деревьев Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Баглей

В Перми сообщество городских садоводов вместе с экоактивистами отправило письма 36 депутатам городской думы. Пермским думцам предложили поддержать ведение реестра уникальных деревьев Перми, а также внесение новых категорий газонов, которые позволяют в условиях городской среды выращивать естественные медоносы.

Проекты решений по новым газонам и реестру уникальных деревьев в Перми на этой неделе рассматриваются на комитетах Пермской городской думы, а 27 февраля на пленарном заседании депутаты должны будут одобрить или не одобрить эти инициативы.

К письмам приложены авторские сувенирные открытки с семенами медоносов, чтобы депутаты приобщались к делу создания природных газонов, поддержали уже существующие инициативные группы на территории избирательных округов или организовали новые, объяснили садоводы и экоактивисты.

Также пермским думцам предложили присоединиться к заботе об уникальных деревьях нашего города. Для этого эксперты готовы помочь команде каждого депутата найти уникальные деревья и составить заявку для внесения дерева в специальный реестр, а также рассказать, какие работы необходимо выполнить для создания благоприятных условий для жизни и роста дерева.

Как рассказала «Новому компаньону» координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей, «таких деревьев в Перми много — десятки точно, а может и сотни». По правилам реестра, дерево рассматривают только по заявке жителей.

Кроме того, Баглей пояснила, что городские садоводы восстанавливают медоносные поляны из местных растений.

«Наш опыт показывает, что правильное разнотравье помогает не только опылителям, но и деревьям», — отметила она.

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