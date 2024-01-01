Максим Артамонов В Перми департамент ЖКХ и управление по экологии получат новые полномочия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской городской думы одобрили несколько изменений в структурные органы мэрии Перми.

В частности, начальник городского департамента ЖКХ Вадим Казанцев представил думцам проект изменений, который касается жилищно-коммунального хозяйства Перми. Профильный департамент планируется наделить функциями по обеспечению подготовки проектов организации работ по сносу многоквартирных домов,

«Это подготовка проектов по сносу многоквартирных домов, отключению и переносу сетей инженерно-технического обеспечения. В результате изменения в установленном законом порядке предлагается закрепить в одном функциональном органе, то есть администрации, — департаменте ЖКХ», — пояснил Казанцев.

Эти задачи чиновники хотят возложить на муниципальное бюджетное учреждение «Полигон».

Изменения предлагается внести также в полномочия управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Как отметил начальник управления Дмитрий Андреев, проектом уточняются мероприятия, которые проводят в отношении особо охраняемых природных территорий местного значения.

Помимо этого, чиновники предлагают наделить управление экологии функцией координации деятельности территориальных органов по выявлению объектов накопленного вреда окружающей среде на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Функционал управления будет также дополнен разработкой правил организации и осуществления туризма на ООПТ местного значения.

«Проектом решения предусматривается наделение управления полномочиями по организации деятельности комиссий по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зелёных насаждениях и ведение реестра таких насаждений, предусмотренных законом Пермского края об озеленённых территориях Пермского края», — добавил Андреев.

Все предлагаемые изменения депутаты Пермской городской думы рассмотрят на ближайшей пленарке, которая состоится 27 февраля.

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