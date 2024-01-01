ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка Вывод средств с QIWI Кошельков заблокирован Поделиться Твитнуть

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Банк России приказом от 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Центробанк посчитал, что кредитная организация систематически допускала нарушение законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

«Информация о проводившихся КИВИ Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», — говорится в сообщении ЦБ.

Главным продуктом КИВИ Банка был QIWI Кошелёк, который, согласно оценке Центрального банка, преимущественно использовался для расчётов между физическими лицами и сферы теневого бизнеса, обхода ограничений и проведения операций с высокими рисками.

Банк России также выявил множество случаев открытия QIWI Кошельков банком с использованием личных данных граждан без их согласия и совершения операций с ними.

Всем клиентам, у которых были деньги на счетах в КИВИ Банке, ЦБ обещает вернуть вклады, но не более 1,4 млн руб. Выплаты будут осуществляться Агентством по страхованию вкладов.

При этом страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

В сообщении Центробанка сказано, что к КИВИ Банку в течение последних 12 месяцев регулятор пять раз принимал меры, включая двукратное ограничение на проведение определённых операций. Всё это привело летом прошлого года к частичному ограничению вывода средств с QIWI Кошельков на банковские счета и к запрету снятия наличных. Несмотря на принимаемые ЦБ меры, банк не исключил проведение высокорисковых операций, включая переводы денежных средств на криптообменники, нелегальные онлайн-казино, букмекерские конторы и в другие подобные сферы.

Вывод средств с электронных кошельков QIWI утром 21 февраля оказался заблокированным.

В Перми единственный Кредитно-кассовый офис КИВИ Банка работал по ул. 25 Октября, 66. Указанный на сайте единственный телефон офиса в настоящее время отключён.

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