Максим Артамонов В минздраве рассказали о состоянии тонувшего в бассейне Перми мужчины Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как рассказали «Новому компаньону» в министерстве здравоохранения Пермского края, мужчина, который 16 февраля потерял сознание в пермском бассейне БМ, продолжает находиться в больнице.

«В настоящее время продолжает лечение в условиях стационара. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести», — отметили в краевом минздраве.

Напомним, 16 февраля мужчина потерял сознание во время плавания в бассейне БМ и ушёл под воду. По словам одного из очевидцев, всё произошло около 16:00. В это время на дорожках занималась группа ребят и плавали взрослые посетители, купившие абонементы.

Пострадавший оказался на глубине около 4,5 м. Мужчину достали из воды и оказали первую помощь, а затем вызвали скорую и доставили в больницу.

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