Алёна Бронникова В Перми мужчина потерял сознание во время плавания в бассейне По факту ЧП проводится проверка Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В пермском бассейне БМ 16 февраля мужчина потерял сознание во время плавания и ушёл под воду. Его заметили посетители, по словам которых, спасателей в это время рядом не было.

Как рассказал «КП-Пермь» один из очевидцев происшествия, всё произошло около 16 часов. В это время на дорожках занималась группа ребят, и плавали взрослые посетители, купившие абонементы. Первыми лежащего на дне мужчину обнаружили женщины. Пострадавший оказался на глубине около 4,5 м. По просьбе тренера юные спортсмены достали его из воды. Мужчине оказали первую помощь.

«После проведения сердечно-лёгочной реанимации мужчина начал хрипеть, но в сознание так и не пришёл. Его положили на бок и вызвали скорую», — сообщает издание.

В краевом минздраве сообщили, что врачам удалось спасти пострадавшего. Сейчас мужчина находится в стационаре и проходит лечение. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

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