Алёна Бронникова В Прикамье преступная группа помогала мигрантам незаконно оформлять гражданство Организатора привлекли к уголовной ответственности Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском крае была пресечена деятельность организованной группы, которая незаконно помогала мигрантам получать разрешительные документы для легализации на территории России. По информации регионального ГУ ФССП, иностранные граждане обращались в организацию, вносили оплату, и сотрудники за них выполняли тестовые задания.

По результатам проверки мигранты получали сертификаты, на основании которых могли претендовать на трудовой патент, вид на жительство и российское гражданство. За несколько лет незаконной деятельности правонарушители выдали более 50 таких документов.

Организатора преступной группы привлекли к уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ за фальсификацию хода и результатов сдачи иностранцами экзамена, что создавало условия для их незаконного пребывания в России. Мужчина был приговорён к трём годам лишения свободы условно и уголовному штрафу 200 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за 2023 год в Пермском крае почти на 78% увеличилось число выдворенных мигрантов. За год количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, выросло на 20,4%.





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