Екатерина Артёмова Скончалась пермячка, которой на трассе отскочило колесо грузовика в голову Девушка умерла в реанимации, не приходя в сознание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермячка, которой на трассе в голову отскочило колесо от проезжавшего мимо грузового транспорта, скончалась в реанимации. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на портал E1.RU. Девушке было 20 лет.

ДТП произошло днём 16 февраля на территории Свердловской области. Девушка вместе со своим молодым человеком возвращались из гостей в Пермь. На Серовском тракте пара увидела перевёрнутую машину и решила остановиться, чтобы оказать помощь пострадавшим. Когда они вышли из машины на обочину, мимо проезжала фура. От неё отлетело заднее левое колесо, которое прилетело сначала в дверь машины, а затем отскочило в девушку. Удар пришёлся в область головы. Колесо попало также в стоявшего рядом мужчину, но ему задело только ноги.

Скорая помощь экстренно госпитализировала девушку в критическом состоянии в медицинское учреждение. Пациентка впала в кому и в сознание больше не приходила.

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